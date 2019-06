Venerdì 28 Giugno alle ore 21.00 fa tappa a Varazze la terza edizione de il RIVIERA JAZZ & BLUES FESTIVAL 2019

Evento completamente GRATUITO che allieterà l’ estate della Riviera con 6 concerti incredibili.

A Varazze il 28 Giugno presso il Molo Marinai d’Italia si svolgerà una serata all’insegna della buona musica in una location da sogno, a due passi dal mare. Ospiti della serata varazzina saranno l’ Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp XXL ( Tropical Postpunk, Afro Avant-Pop from CH, FR, BE, UK) opening Mangiatutto ( Piccola Orchestrina Pop-Core ) + Collettivo Grigio Balena e Brown Sugar Dj Set – Classic Groove / Future Beats. Radio Skylab seguirà il concerto con una diretta live prima e dopo il suo svolgimento.

Nel 2016, a 10 anni dalla creazione dell’Orchestre Tout Puissant Marchel Duchamp, Vincent Bertholet finalmente realizza il suo vecchio sogno di un’orchestra “reale”. L’orchestra diventa XXL, assemblando complici della prima ora e una sezione di archi inglese incontrata lungo la strada. Da quel momento in poi sul palco saranno in 14: triplicati gli archi, raddoppiata la sezione ritmica, le voci aumentano e i riff di chitarra suonano come cascate minimaliste. E’ con questa formazione che l’OTPMD presenterà l’ultimo album, intitolato emblematicamente “Sauvage Formes”. Registrato presso i mitici Real World Studios di Peter Gabriel e prodotto (come già il suo predecessore) da John Parish ( PJ Harvey, THE EELS), è un lavoro in cui tutto è tanto geometrico quanto organico; un viaggio in 8 tappe che racconta la storia di un’orchestra senza camera, un battaglione sensibile di illimitata generosità, una forma selvaggia che non ha mai avuto bisogno di un maestro per domare la sua immaginazione e determinazione.

“Sauvage Formes” recorded at Real World Studio in october 2017. Produced by John Parish. Release on the 27th of april 2018 on Les Disques Bongo Joe / Red Wig

Artisti:

Seth Bennett: doublebass

Vincent Bertholet: doublebass

Jo Burke: violin

Anne Cardinaud: marimba

Aida Diop: marimba

Guillaume Lantonnet: drums

Naomi Mabanda: cello

Liz Moscarola: violin

George Murray: trombon

Wilf Plum: drums

Maël Salètes: guitar

Séni: trombon

Titi: guitar

Aby Vulliamy: Viola.