Molti eventi ad Albisola Superiore, fino al 12 settembre, Museo Trucco, Preciso in testa, Tributo ad Arturo Martini

Molti eventi ad Albisola Superiore. Mostra d’arte ceramica a cura dell’Associazione ceramisti: tributo allo scultore trevigiano per celebrare i cent’anni dall’inizio della sua lunga permanenza in Liguria. Orari di apertura: venerdì, sabato e domenica ore 17.00/20.00, da martedì a sabato ore 8.30/12.30

Da domenica 1 a martedì 3 agosto, Cinema Teatro Leone, ore 21.30

Black Widow Proiezione cinematografica.

La piccola Natasha è cresciuta per alcuni anni in Ohio con la madre Melina, il padre Aleksei e la sorella Yelena.

Quella famiglia è solo una copertura, ma è anche l’unica che lei e Yelena hanno avuto, perché per il resto del tempo sono state addestrate e manipolate nella “stanza rossa”,

un programma segreto russo per creare superagenti assassini. Quando anni dopo Yelena le fa avere un antidoto a quel programma, Natasha si trova tagliata fuori dagli Avengers ed è anzi ricercata, in seguito alla Guerra Civile tra Capitan America e Iron Man. Inizia così una missione che riporta a casa la Vedova Nera…

Anno: 2021

Nazione: USA

Distribuzione: Walt Disney

Durata: 133 min

Genere: Azione

Info: www.cinealbisola.com

Mercoledì 4 agosto, via della Rovere, ore 20.00

#liguritudine a tavola: cena nel borgo 2021

Cena nell’antico borgo di Albisola Superiore, con una suggestiva tavolata allestita lungo via della Rovere.

Tris di antipasti: baccalà mantecato, uovo poché di mare e battuta di fassona, a cura di QB Osteria;

Ravioli di verdure con bocconcini di spada e pesto di pistacchio, a cura di Trattoria In Ciassa

Impepata di cozze, a cura del Circolo Alba Docilia

Pane e focacce del Panificio F.lli Pescetto

Fantasia di dolci: brownies al cioccolato e strudeldi mele, a cura del Panificio Primo Elemento

Bevande (1/2 litro acqua e 1/4 vino), a cura di La Taverna dei Peccatori

Evento SOLD OUT

Musica dalle ore 22.00 con ATTENTI A QUEL DUO in piazza della Palma

Mercoledì 4 agosto, piazza del Talian, ore 21.00

Una riviera di racconti

Letture interpretate per bambini dell’attore Riccardo Tortarolo, a cura dell’Associazione Artincanto: fiabe della tradizione ligure, racconti di Italo Calvino per far emozionare grandi e piccoli.

Da mercoledì 4 a domenica 8 agosto, Cinema Teatro Leone, ore 21.30

Jungle Cruise

Proiezione cinematografica a pagamento. Dwayne Johnson, alias The Rock, è il protagonista di un film d’avventura ambientato nel parco giochi di Disneyland, dove un piccolo battello conduce un gruppo di turisti attraverso una giungla piena di animali e rettili molto pericolosi…

Anno: 2021

Nazione: USA

Distribuzione: Walt Disney

Durata: 127 min

Genere: Avventura

Info: www.cinealbisola.com

Venerdì 6 agosto, piazza Scacchiera, ore 21.00

Gran Teatro dei Burattini

Spettacolo viaggiante a pagamento.

Sabato 7 e domenica 8 agosto, passeggiata E. Montale dalle ore 9.00 alle ore 24.00

Albisola in Bancarella

Mercatino di artigianato, antiquariato ed hobbistica a cura di Consorzio La Piazza.

Sabato 7 agosto, ritrovo piazza della Libertà (davanti a Municipio), ore 9.00

A spasso per le Albisole: walking tour

Passeggiata lungo il sentiero che parte dalla Chiesa di San Nicolò e conduce al Santuario della Pace, a cura di Prattours Viaggi. Escursione adatta a tutti di circa 4 km, per la quale sono richiesti abbigliamento e calzature adeguati.

Al termine, focaccia presso il Parco dell’Accoglienza e una piccola spiegazione delle attività dell’agenzia, che proporrà alcuni tour guidati delle Albisole ogni martedì e venerdì del mese di agosto.

Prenotazione obbligatoria: 019/482399 338/5261127

Sabato 7 agosto, Parco Accoglienza (Santuario della Pace), ore 21.15

La gallina canta

Spettacolo a cura della Compagnia teatrale I Giocattori

Domenica 8 agosto, giardino dell’istituto comprensivo De André (loc. La Massa), ore 21.00

Il Gigante Egoista

Spettacolo teatrale a cura della Compagnia Cattivi Maestri, con la regia di Antonio Tancredi.

Due attrici/narratrici raccontano una delle storie più emozionanti di Oscar Wilde: la storia narra dell’amore di un gigante per il proprio giardino, un amore assoluto ed esclusivo.

Quando i bambini entrano nel giardino, il gigante costruisce un muro alto e spesso, ma non c’è muro nel quale non si riesca ad aprire una breccia…

Lo spettacolo è inserito nella rassegna di spettacoli per adulti e bimbi Wroom Teatro, organizzata da Cattivi Maestri con il sostegno della Fondazione A. De Mari per valorizzare il territorio ed aiutare il teatro a riprendersi la scena.

Martedì 10 agosto, ritrovo spiaggia libera Angolo Azzurro, ore 10.00

Snorkelling

Attività di scoperta della vita sott’acqua, a cura del Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua.

Dopo una breve introduzione all’ambiente marino e alle caratteristiche dei nostri fondali, due esperti in biologia marina accompagneranno i visitatori, in piccoli gruppi, in un’osservazione guidata delle specie che popolano i primi tratti del fondale, particolarmente integro e ricco dal punto di vista naturalistico.

Per partecipare alle uscite è necessario essere muniti di propria maschera e boccaglio e saper nuotare.

I minori devono essere accompagnati da un genitore. Attività a numero chiuso per adulti e bambini dagli 8 anni.

Per info e prenotazioni: CEA Riviera del Beigua, 366/6221213 staff@cearivierabeigua.it

Martedì 10 agosto

Escursioni guidate alla scoperta del territorio albisolese a pagamento e su prenotazione, a cura dell’Agenzia Prattours Viaggi, con programma da definire.

Info su programma e prenotazione: Prattour Viaggi, via San Pietro 13, Albisola Superiore, te. 019/482399

Martedì 10 agosto, ritrovo Luceto (piazzale CRCS), ore 19.15

A caccia di stelle

Escursione sul sentiero ad anello Luceto-Luceto, con partenza dal piazzale antistante la CRCS e tragitto lungo via dei Partigiani, Monte Casella, Bric Ciri, Bric Genova, con discesa finale a Banin e ritorno al punto di partenza.

I partecipanti saranno accompagnati dagli organizzatori della Luceto Classic. Su Bric Genova ci sarà una sosta per ammirare le stelle cadenti nella magica notte di San Lorenzo.

Ritrovo alle ore 19.15, partenza alle ore 19.30, lunghezza percorso 10 km circa, dislivello 600 mt. L’escursione è adatta a camminatori abituali: i partecipanti devono essere dotati di abbigliamento adeguato, acqua, torcia.

Attività a numero chiuso con prenotazione obbligatoria presso Ufficio Turismo: 019/482295 int. 262/264 turismo@comune.albisola-superiore.sv.it

Mercoledì 11 agosto, piazza del Talian, ore 21.00

