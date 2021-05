Moda femminile dal Palazzo della Meridiana di Genova. In streaming il 27 maggio alle 18 su YouTube e Facebook per parlare di moda e gioielli

Moda femminile dal Palazzo della Meridiana. “Un capo, tanti look diversi: come cambiare look sostituendo gli accessori”

“Palazzo della Meridiana incontra… Gioielleria Natoli e L’Ultima Volta che vidi Parigi. Un capo, tanti look diversi: come cambiare look sostituendo gli accessori, Giovedì 27 maggio 2021 alle ore 18.

Il prossimo appuntamento di “Palazzo della Meridiana incontra…” è dedicato alla moda femminile.

Ilaria Natoli della Gioielleria Natoli e Linda Mei del negozio di abbigliamento L’Ultima Volta che vidi Parigi mostreranno come un capo che viene indossato di giorno può essere riadattato anche per il look della sera semplicemente cambiando gli accessori.

Con i vari fitting le due speciali modelle giocheranno con gioielli, borse e scarpe regalandoci un momento di spensieratezza e divertimento.

La famiglia Natoli vanta una tradizione orafa lunga 3 secoli. Nel 1915 apre la propria gioielleria a Genova e da allora, nel laboratorio orafo, vengono creati gioielli unici e preziosi.

Le collezioni Natoli racchiudono la passione della famiglia per l’arte della gioielleria. Tutti i gioielli sono realizzati a mano, curati in ogni dettaglio, con un design ricercato ed innovativo.

Che si tratti di ideare un gioiello esclusivo, di restaurare un anello antico o di attualizzare un gioiello passato di moda, il Laboratorio Natoli segue il processo produttivo, dal progetto alla realizzazione, curando ogni particolare con perizia e precisione.

Il gioiello Natoli è senza tempo, scandisce momenti, si lega a esperienze, è il compagno di ogni momento felice della vita.

La boutique “L’ULTIMA VOLTA CHE VIDI PARIGI” nasce nel 1989, in poco tempo le sue vetrine sono diventate un’attrattiva di Via XX Settembre, nel cuore di Genova.

“L’ultima volta che vidi Parigi” trae ispirazione dall’omonimo film degli anni ‘50 che vide protagonista la celebre Elizabeth Taylor.

Tutti i brand contemporanei ed internazionali di abiti da giorno, sera, cerimonia, lingerie, bijoux, candele, profumi, vengono selezionati rispettando lo stile e l’eleganza unici dell’epoca.

Modera l’incontro la giornalista Giulia Cassini.

Il progetto “Palazzo della Meridiana incontra…” è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e ha il patrocinio di Regione Liguria.

INCONTRI IN PROGRAMMA

PUNTATA 26 Giovedì 3 giugno ore 18: Palazzo della Meridiana Incontra… Francesca Laviosa. Yoga a Palazzo

PUNTATA 27 Giovedì 10 giugno ore 18: Palazzo della Meridiana Incontra … Filippo Grillo Ruggieri. Presentazione del libro “Protoni contro il cancro”

PUNTATA 28 Giovedì 17 giugno ore 18: Palazzo della Meridiana Incontra … Francesca Biasetton. L’Arte della calligrafia.

PUNTATA 29 Giovedì 24 giugno ore 18: Palazzo della Meridiana Incontra … Gruppo GICAP. Accadde nei secoli… insieme a Palazzo della Meridiana.

Pagina YouTube QUI

Pagina Facebook QUI