Moby e Tirrenia, per San Valentino 100% di sconto per chi è accompagnato

Genova – Chi viaggia con Moby e Tirrenia è abituato ad innamorarsi ogni volta della comodità delle traversate, dei servizi di bordo, delle tratte servite, della gioia di iniziare e prolungare la vacanza già nel viaggio.

Insomma, ci si innamora di Moby e Tirrenia, ma a San Valentino ancora di più, con lo sconto del 100 per cento sulla tariffa passeggero per un adulto accompagnato da un altro adulto pagante, al netto di tasse e diritti.

Lo sconto, cumulabile con le altre offerte di Moby e Tirrenia e con posti limitati, vale per la tariffa di passaggio ponte per le prenotazioni degli adulti effettuate contemporaneamente a un altro adulto pagante da oggi a venerdì 16 per le partenze di Moby per la Sardegna e la Corsica e Tirrenia fra Napoli e Palermo e viceversa effettuate da oggi al 30 settembre, mentre per le partenze Tirrenia Genova-Porto Torres Genova e Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia lo sconto sarà valido per viaggi effettuati dal primo giugno al 30 settembre, fatta salva la disponibilità di posti riservati all’iniziativa.

Ed è ovviamente sempre possibile prenotare a pagamento cabine o poltrone.

Infine, quest’anno, a San Valentino ci si innamora ancora di più, con le nuove Moby Fantasy e Legacy che sono i due traghetti più grandi e green del mondo, in linea fra Livorno e Olbia.