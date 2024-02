Depredavano le case di anziani dopo aver rubato loro le chiavi

Due donne ed un uomo arrestati, un altro denunciato

La Squadra Mobile della Questura della Spezia ha portato alla luce un’operazione di grande rilevanza nella lotta alla criminalità, smantellando una pericolosa banda di trasfertisti provenienti dal Piemonte.

Questo gruppo criminale, specializzato in furti in abitazione, ha destato notevole preoccupazione tra gli abitanti della città, in particolare tra gli anziani, i principali bersagli delle loro azioni criminali.

L’operazione ha visto il coinvolgimento di due donne ed un uomo, tutti pregiudicati, che sono stati arrestati grazie alla paziente e accurata opera di indagine condotta dalla polizia.

Inoltre, un quarto individuo è stato denunciato in stato di libertà per il suo coinvolgimento in uno dei numerosi episodi di furto ricostruiti dagli investigatori.

La banda agiva con un modus operandi ben studiato e orchestrato. Le due donne, apparentemente innocue e ben vestite, si avvicinavano alle vittime anziane per strada, sotto varie scuse, e con abilità riuscivano a sottrarre loro le chiavi di casa. Queste chiavi venivano poi passate ai complici, incaricati di svaligiare le abitazioni.

Gli investigatori hanno identificato ben cinque episodi di furto avvenuti alla Spezia, con il primo risalente al marzo 2023 e l’ultimo avvenuto nel dicembre scorso.

In ognuno di questi episodi, le vittime, anziane e indifese, sono state colte di sorpresa dalla rapacità e dall’astuzia della banda.

Le rapine non solo causavano un danno materiale alle vittime, con la perdita di denaro e oggetti di valore, ma generavano anche un forte senso di insicurezza nella comunità locale.

Gli anziani, già vulnerabili, si sentivano sempre più minacciati nella propria sicurezza e nel proprio ambiente domestico, una sacra roccaforte di tranquillità e serenità.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha rappresentato un baluardo contro il dilagare della criminalità e ha dimostrato la determinazione delle autorità nel garantire la sicurezza dei cittadini.

Le segnalazioni delle vittime e dei testimoni, unite alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private, hanno fornito agli investigatori le prove necessarie per identificare i colpevoli e portarli davanti alla giustizia.

Le misure cautelari eseguite nei confronti dei membri della banda dimostrano la severità con cui la legge intende reprimere simili attività criminali.

Le due donne ed il loro complice maschio sono stati condotti in carcere, mentre il quarto individuo è stato denunciato in libertà. Questa azione decisa e risoluta da parte delle autorità costituisce un forte deterrente per coloro che intendono mettere a repentaglio la sicurezza e il benessere della comunità.

È fondamentale che la comunità continui a collaborare con le forze dell’ordine, segnalando comportamenti sospetti e fornendo informazioni utili per prevenire futuri crimini.

È fatta salva in ogni caso – in base agli artt. 27 della Costituzione, 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, 47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea – la presunzione di innocenza delle persone sottoposte ad indagini preliminari, che possono far valere, in ogni fase del procedimento, la propria estraneità ai reati per cui si procede.