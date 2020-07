Misure di sicurezza in tutti Centri Coop Liguria

I Centri Commerciali del circuito Coop Liguria in provincia di Genova si apprestano alla prima giornata di saldi in programma sabato 1 agosto

All’Aquilone in Valpolcevera, a Le Lampare ad Arenzano, al Mirto e al Centro Bisagno in Valbisagno, al Centro Europa in Corso Europa a Genova e ai “Leudi” a Carasco: in tutti i Centri Commerciali confermate le procedure di sicurezza che sono state mantenute e rafforzate in queste settimane. Dalla misurazione della temperatura al controllo tecnologico delle entrate e delle uscite per evitare assembramenti.

Ai Leudi e all’Aquilone apertura alle ore 9. Negli altri Centri i saldi cominciano già alle 8.30.

“ Ai clienti, che devono essere dotati di mascherina in autonomia, chiediamo di seguire tutte queste regole che fanno riferimento alle normative vigenti e al senso civico comune – sottolineano dalla Direzione dei diversi Centri Commerciali -. Con la loro collaborazione e i nostri sistemi di controllo la prima giornata di saldi sarà un’occasione per fare shopping in libertà e sicurezza nei nostri 97 negozi”.