Millevele IREN 2024: Genova si trasforma nella Città della Vela

Sabato 21 settembre Genova ospiterà la 36ª edizione della Millevele IREN, la veleggiata organizzata dallo Yacht Club Italiano.

L’evento è parte del calendario di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport e gemellata con il Salone Nautico Internazionale. Il title sponsor dell’evento è IREN.

Questa mattina, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova, è stato presentato il programma ufficiale della Millevele 2024. Durante la cerimonia, sono stati consegnati i guidoni ai circoli velici della Liguria che parteciperanno al Trofeo Intercircoli Boero Bartolomeo.

I circoli velici liguri e la Millevele IREN 2024

I Circoli Velici di Genova e della Liguria sono da anni protagonisti della Millevele IREN, partecipando attivamente all’organizzazione insieme allo Yacht Club Italiano.

Questa edizione si inserisce nel contesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, un programma che posiziona la città al centro del panorama sportivo mondiale, con eventi che promuovono la cultura sportiva e i suoi valori fondamentali di accessibilità, integrazione e inclusione sociale.

Il Presidente dello Yacht Club Italiano, Carlo Cameli, ha dichiarato: “La Millevele IREN è ormai una festa della vela imperdibile per gli appassionati del mare.

Anche in condizioni meteo difficili, lo spirito di partecipazione e il rispetto per il mare e la sicurezza non sono mai mancati. Grazie al coinvolgimento di tutti i circoli della Liguria, la Millevele è un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e appassionati del settore”.

Il programma e i percorsi della Millevele IREN 2024

La veleggiata avrà inizio sabato 21 settembre alle ore 11:00, con il tradizionale colpo di cannone.

La formula, consolidata negli anni, vedrà centinaia di imbarcazioni solcare il mare di Genova, trasformando la città in una delle capitali mondiali della nautica, grazie anche al Salone Nautico Internazionale.

Percorsi differenziati

Sono confermati tre percorsi a vertici fissi nel golfo di Genova, distinti per lunghezza delle imbarcazioni:

– Percorso Rosso: tra 17 e 13 miglia

– Percorso Verde: tra 15 e 11 miglia

– Percorso Giallo: tra 11 e 9 miglia

La scelta del percorso sarà determinata dalle condizioni meteo.

Iscrizioni e programma dettagliato

Le iscrizioni dovranno essere completate entro le ore 17:00 di venerdì 20 settembre, attraverso il sito ufficiale dello Yacht Club Italiano o presso la segreteria dello YCI.

Programma:

– 17-20 settembre: Finalizzazione iscrizioni e consegna kit regatanti presso la sede YCI, Porticciolo Duca degli Abruzzi.

– 20 settembre: Briefing equipaggi e uscita prova in mare per i partecipanti della “Iren Utility Cup”.

– 21 settembre: Millevele IREN 2024 – Partenza ore 11:00 e Crew Party dalle 19:30 alle 24:00.

– 22 settembre: Cerimonia ufficiale di premiazione presso il Salone Nautico Internazionale.

Le sfide e gli obiettivi della Millevele IREN 2024

La Millevele IREN non è solo una regata, ma un vero e proprio contenitore di eventi, con sfide speciali come la IREN Utility Cup e la Millevele Classic. Quest’ultima, dedicata agli scafi d’epoca e classici, assegnerà il Trofeo YCI Heritage all’imbarcazione più antica in gara. Inoltre, la Coppa Boero Bartolomeo vedrà i Circoli Velici liguri sfidarsi con i loro migliori equipaggi.

L’obiettivo della Millevele IREN è crescere ulteriormente e consolidarsi come simbolo della cultura del mare, celebrare il territorio e offrire emozioni uniche nello scenario del Golfo di Genova.

Genova si prepara a vivere un’altra entusiasmante edizione della Millevele IREN, un evento che unisce passione per il mare, competizione e celebrazione della cultura sportiva.