Milan-Spezia 2-1, Bourabia: Rammaricati per il ko nel finale

Al termine della sfida di San Siro contro il Milan, è Mehdi Bourabia a commentare la prestazione dello Spezia.

“Mancano pochi giorni al prossimo match e quindi non avremo tempo per abbatterci. Dobbiamo rialzare la testa subito, consapevoli del fatto che questa sera abbiamo dato filo da torcere ai campioni d’Italia.

C’è tante cose positive da tenere per il futuro, dobbiamo poggiare su tutto ciò che di buono abbiamo fatto oggi per farci coraggio nelle prossime partite. Stiamo raccolgiendo poco lontano da casa, ma quella di questa sera è stata la migliore partita in trasferta, avremmo meritato di più.

Dobbiamo continuare a lavorare, il campionato è lungo e ci saranno tante altre occasioni per strappare punti. Da Milano ci portiamo a casa una grande prestazione, ordinata e precisa, il peccato è avere incassato il gol decisivo negli sgoccioli di gara, proprio come contro la Fiorentina nello scorso turno.

Sono contento per Maldini, in settimana si era allenato bene e questa sera è sceso in campo nel modo giusto ed è riuscito a sbloccare i gol fatti fuori casa. Era un dato negativo che dovevamo invertire il primo possibile e siamo soddisfatti di esserci riusciti questa sera”.