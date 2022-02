Milan-Samp, le statistiche della sfida di San Siro in A

Sfida numero 128 tra Milan e Samp in Serie A, per un bilancio finora di 66 vittorie dei rossoneri, 30 dei blucerchiati e 31 pareggi.

La Sampdoria ha perso 66 partite contro il Milan in Serie A (30V, 31N): soltanto contro l’Inter conta più sconfitte (70) nel massimo campionato. Il Milan ha segnato otto gol nelle ultime quattro sfide contro la Sampdoria in Serie A: esattamente il doppio di quelle realizzate dai rossoneri nelle sei precedenti (in quattro casi sono rimasti a secco nel parziale). Cinque delle ultime sei reti segnate nelle sfide tra Milan e Sampdoria in Serie A portano la firma di centrocampisti (Kessié, Castillejo, Ekdal, Hauge e Díaz): fa eccezione il gol di Quagliarella, nel match di ritorno dello scorso torneo. La Sampdoria ha guadagnato soltanto cinque punti contro squadre che occupano la prima parte della classifica: cinque sui 23 complessivi; peggio hanno fatto soltanto Genoa e Salernitana (entrambe tre).