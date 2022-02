Spezia-Fiorentina, tabù viola per le Aquile in campionato

Sfida numero 10 tra Spezia e Fiorentina tra Serie A e Serie B: i liguri non hanno mai battuto i toscani in campionato e il bilancio è di cinque vittorie viola e quattro pareggi con un punteggio complessivo di 20-6.

La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide di Serie A contro lo Spezia: contro nessuna squadra attualmente presente nella competizione, la Viola ha una striscia aperta di clean sheet consecutivi più lunga. L’ultima volta in cui la Fiorentina si è trovata avanti di due reti in un match di Serie A per poi pareggiare la sfida risale all’ottobre 2020 proprio in trasferta contro lo Spezia: la squadra viola passò in vantaggio grazie ai gol di German Pezzella e Cristiano Biraghi, ma venne rimontata dai liguri con le reti di Daniele Verde e Diego Farias. La Fiorentina è imbattuta negli ultimi sei incontri contro squadre liguri in Serie A (5V, 1N); l’ultima sconfitta dei viola in campionato contro questo tipo di formazioni è arrivata proprio in trasferta (2-1 contro la Sampdoria nel febbraio scorso).