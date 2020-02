Milan-Genoa, le statistiche della sfida di San Siro

Milan-Genoa si giocherà a porte chiuse con molta probabilità, intanto scendiamo in campo con le statistiche della sfida di San Siro.

Complessivamente sono stati 51 gli incroci in Serie A allo stadio Meazza di Milano con netta prevalenza rossonera fatta da 32 vittorie, 14 pareggi e solamente 5 successi ospiti. 91 le reti realizzate dai locali mentre sono state 43 quelle ospiti. Nel mese di marzo le due squadre si sono affrontate in tre circostanze ed il Milan ha sempre vinto. Curiosità: quest’anno la sfida andrà in scena il 1’ del mese, ebbene nello stesso giorno del 1936 si gioco identica gara che fu ad appannaggio del Milan per 1 a 0 con rete realizzata da Ermanno Bertolotti che segnò proprio al Grifone la sua unica rete nelle 19 presenze in due stagioni giocate con la casacca rossonera addosso.