Winter Spritz Party: un motoraduno a Giusvalla

Un incontro per gli appassionati a due ruote si è svolto lo scorso fine settimana in località Giusvalla, nell’entroterra di Savona.

Strade gradevoli fatte di un susseguirsi continuo di curve, hanno condotto i centauri fino al passo del Giovo, dove si sono poi diretti verso l’evento targato Spritz Racer Savona presso la località di Giusvalla.

“Noi siamo un gruppo di amici che condivide la passione per le moto e la buona compagnia”, ha spiegato il presidente Paolo Giuliano, “ci siamo aggregati qualche anno fa, appunto con l’idea di unire persone all’insegna della gogliardia, senza distinzione di sesso e di età”.

Durante l’anno il gruppo organizza ad ottobre lo Spritz Party giunto lo scorso anno alla terza edizione mentre a febbraio ci si incontra al Winter Spritz Party, dove il 2020 ha visto la seconda esperienza.

“Direi che è stato un raduno all’insegna del divertimento condiviso”, prosegue il presidente, “sono arrivati motocilisti anche dalla Lombardia e dal Piemonte, per un totale di una cinquantina di partecipanti”.

I più temerari hanno dormito in tenda mentre gli altri sono stati accolti dal Bed and Breakfast. Mara e Luca i titolari dell’agriturismo “Lo scoiattolo”, nonché del moto-camping hanno messo a disposizione la loro struttura ai partecipanti del raduno e offerto vin brulè per tutta la durata dell’evento.

La sera il raduno si è trasformato in una vera e propria festa, presso i locali dell’agriturismo, dove il dehors, grazie a due dj si è trasformato in discoteca.

Musica rock fino a notte inoltrata e i bikers hanno cantato e ballato tutti insieme. La domenica è trascorsa ancora in compagnia con il pranzo ed i saluti di rito.

“Lo definirei un raduno low cost”, conclude Giuliano, “dove i pasti dall’antipasto al dolce con bevande incluse sono costati € 15 ciascuno, il vin brulè è stato offerto con formula – all you can drink – e le birre sono state cedute praticamente a prezzo di costo”.

Un evento davvero ben riuscito, in una cornice naturale incantevole nel cuore della natura più selvaggia. Una formula vincente in grado di attrarre sempre più appassionati di due ruote a motore.

Roberto Polleri

Per informazioni: Spritz Racer Savona pagina FB https://www.facebook.com/groups/547356645440559/