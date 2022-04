“Miki and the Red Rockets” in concerto a “Tipicamente Chiavari”

Ancora un appuntamento straordinario con il mercatino agroalimentare “Tipicamente Chiavari” organizzato da Confesercenti Genova, con il patrocinio del Comune di Chiavari, lungo via Rivarola: questo mese, infatti, i giorni di mercato saranno eccezionalmente tre, da sabato 23 a lunedì 25 aprile, e proprio nel giorno della Festa della Liberazione è previsto il concerto di“Miki and the Red Rockets”, alle ore 17,30, ad impreziosire l’ormai immancabile appuntamento con i circa trenta banchi di prodotti enogastronomici a chilometro zero e indicazione geografica protetta che esaltano le tipicità liguri e delle altre regioni italiane.

Composta dalla cantante Michela “Miki” Loprevite e dai musicisti Alberto Malnati al contrabbasso, Edoardo Cibabene alla chitarra e John Dall’Asen alla batteria, la band propone un viaggio nella storia del rock and roll dei mitici anni ’50, da Elvis Presley a Jerry Lee Lewis, Eddie Cochran, Gene Vincent e Little Richard, con una particolare attenzione per le pioniere del genere, come Wanda Jackson e Janis Martin. Non mancano le suggestioni più Hilly-Billy e Western di Johnny Cash, né le incursioni nel New Rockabilly di Imelda May e Stray Cats, che permettono ai Miki and the Red Rockets di spaziare tra i vari autori ed interpreti con grande disinvoltura e di coniugare, al contempo, rigore stilistico con personalità e suono originale.

Edoardo Cibabene, giovane talento tra i più promettenti della scena blues e rock genovese, grazie ad un’attenta scelta dei suoni, caratterizza il sound riportando l’ascoltatore alle atmosfere sonore dei fifties. Completano il line up della band Alberto Malnati, musicista di pluridecennale carriera internazionale, direttore musicale della band, e Giovanni Dall’Asen, solido drummer della scena rock genovese. La band ha avuto modo di esibirsi in contesti prestigiosi, come supporter alla vocalist blues statunitense Jessita McKinney, ai britannici The Firebird, ai festival Roots and Beer e Genova Rock city, e come headliner di Sanremo Jazz, e Jazz & Wine, oltre che in numerosi club in Liguria, Piemonte e Lombardia. Alcuni brani della band sono stati trasmessi da web radio di genere in Spagna, Regno Unito e Italia. Ultimamente, una loro cover è stata inserita nella compilation di band italiane e spagnole “W Rockabilly”. È inoltre in prepatazione il primo lavoro discografico con composizioni originali di Malnati.