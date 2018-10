Migranti e Antifa in corteo: slogan contro Salvini. Sfila anche la sindaca Caprioglio

Oggi pomeriggio la pioggia non ha fermato il migliaio di manifestanti che si sono radunati in piazza Martiri per partecipare al corteo antifascista e antirazzista organizzato da Coordinamento antifascista e Comitato antifascista, cui hanno aderito diverse altre associazioni come Anpi e Arci, centri sociali, partiti politici (Pd, Rete a Sinistra, il Pci, Rifondazione Comunista, Possibile-Savona e Sinistra Italiana).

In piazza si sono ritrovati i rappresentanti di gruppi non solo savonesi e della Val Bormida, ma anche di Imperia e Genova. Tra i manifestanti molti migranti, che hanno sfilato per la città. Alcuni, insieme agli Antifa, hanno intonato slogan contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Al corteo hanno partecipato pure la sindaca di centrodestra Ilaria Caprioglio e gli assessori comunali Santi, Levrero, Sotgiu, Scaramuzza con altri sindaci del savonese.

Si sono registrati momenti di tensione quando un automobilista si è fermato in un tratto del percorso del corteo e ha inveito contro i manifestanti. Le Forze dell’ordine sono tempestivamente intervenute e l’episodio non ha creato ulteriori problemi. Inoltre, è stato bloccato il passaggio davanti alla sede di CasaPound che i manifestanti Antifa avrebbero voluto raggiungere.