Michelangelo, divino artista a Palazzo Ducale

Questa mattina l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso ha partecipato all’anteprima della mostra Michelangelo, divino artista, allestita al Ducale

«La stagione espositiva autunnale di Palazzo Ducale apre con un appuntamento importante per la città. Un segnale forte, in queste settimane di incertezza, che dimostra ancora una volta quanto Genova creda nella ripartenza e quanto, attraverso la cultura, si possano lanciare segnali positivi, di entusiasmo, di energia e di vitalità – commenta Grosso – Come amministrazione, stiamo lavorando da mesi per mettere in rete tutte le realtà cittadine che fanno cultura. La mostra di Michelangelo, alla quale sono collegate diverse situazioni satellite, tra cui la partecipazione dei musei civici con una mostra parallela a Palazzo Bianco, rappresenta un esempio di questa sintesi».