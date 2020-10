Lago di Giacopiane, ultimo appuntamento, il bagno di bosco

Scoprire benefici per il corpo e lo spirito, sabato 24 ottobre, quando Forest Bathing Liguria ci accompagnerà al Lago di Giacopiane

Ultimo appuntamento della stagione con il bagno di bosco, la pratica nata in Giappone che ci rimette in contatto con la natura, per riscoprire il lento scorrere del tempo e acquisire benefici per il corpo e lo spirito: sabato 24 ottobre Forest Bathing Liguria ci accompagnerà al Lago di Giacopiane, per un’esperienza incentrata su ascolto, presenza e connessione (info e prenotazioni: tel. 347.3302664).

In Val d’Aveto invece le Guide del Parco ci porteranno sulle tracce del lupo nella Foresta delle Lame, per conoscere la biologia, la distribuzione e l’ecologia della specie e tutti gli aspetti storici, ecologici e culturali scaturiti dal non semplice rapporto con l’uomo e con le sue attività. Appuntamento sabato 24 ottobre, escursione gratuita con pic nic box “Una montagna di bontà” a base di prodotti locali, a cura del Consorzio Una Montagna di Accoglienza (info e prenotazioni: info@parcoaveto.it)