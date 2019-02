Incidente intorno alle 6 di oggi in piazza Corvetto a Genova. Per cause ancora in fase di accertamento un camion ha tamponato uno scooter.

Il conducente del mezzo a due ruote è caduto rovinosamente per terra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che ha prestato le prime cure al ferito.

Successivamente, lo scooterista è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso del Galliera.