Svaligiano edicola a Sampierdarena, nei guai quattro giovani

La scorsa notte Polizia di Genova ha arrestato quattro giovani, di età compresa tra i 20 ed i 27 anni, due genovesi e due sudamericani, per furto aggravato in concorso.

Nel corso dell’attività di controllo del territorio, gli agenti di una volante del Commissariato Cornigliano hanno notato i giovani camminare per strada con fare circospetto in via Cantore. Con loro avevano due grossi sacchi di plastica bianca.

Fermati dai poliziotti, sono stati controllati con l’ausilio dei colleghi di una volante della Questura e di una pattuglia della Polizia Stradale di Genova.

I due italiani, di 20 e 25 anni, sono risultati pregiudicati per reati contro il patrimonio. Mentre il terzo, un ecuadoriano di 27 anni, ha precedenti di polizia per reati legati allo spaccio di droga e il quarto, un peruviano di 22 anni, è privo di permesso di soggiorno con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Il gruppo è stato trovato in possesso di 122 euro in monete, 3 blocchetti di biglietti Amt integri, due scatole di figurine, giocattoli e peluche, che erano stati rubati da un’edicola poco distante.

Infatti , la saracinesca della rivendita era stata forzata e all’interno i poliziotti hanno trovato tutto a soqquadro.

La proprietaria ha sporto denuncia per il furto, riconoscendo la merce rubata del valore stimato di oltre 700 euro.