Mezzo pesante si adagia su una fiancata alla Spezia in viale XXV Aprile: disagi

Erano da poco passate le 7.30 a Luni Mare nello spezzino, quando un mezzo pesante si è ribaltato sulla rotatoria di viale XXV Aprile.

Il camionista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è adagiato su una fiancata.

L’autista è uscito autonomamente dal mezzo e non ha riportato gravi conseguenze.

I Vigili del Fuoco sono stati chiamati per le operazioni di recupero del carico e per rimettere in strada e portare via il mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. A seguito dell’incidente si sono registrati rallentamenti al traffico.