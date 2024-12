Meteo Liguria: previsioni Arpal da Santo Stefano a Capodanno

La Liguria si prepara a vivere un periodo di stabilità meteorologica grazie all’influenza di un campo di alta pressione che garantirà giornate serene e soleggiate fino alla notte di Capodanno.

Previsioni meteo Arpal: giornate stabili e temperature in calo

Secondo le previsioni di Arpal, il tempo resterà stabile su tutto il territorio ligure, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Le temperature subiranno un graduale calo, portando un clima tipicamente invernale ma senza particolari fenomeni atmosferici.

Consigli per il periodo festivo

Questo scenario meteorologico favorevole è perfetto per chi vuole approfittare delle festività per escursioni all’aperto o passeggiate lungo la costa ligure. Tuttavia, è consigliabile coprirsi adeguatamente nelle ore serali e mattutine, quando le temperature saranno più basse.

Ecco le previsioni di Arpal e la tendenza del meteo

Giovedì 26 dicembre

Cielo e fenomeni: L’anticiclone si espande ulteriormente sull’Europa centro-occidentale continuando a richiamare secche correnti settentrionali sulla Liguria e assicurando un Santo Stefano con cielo ovunque sereno

Venti: settentrionali deboli o moderati con locali rinforzi in mattinata; nel pomeriggio in rinforzo fino a burrasca a Levante, forti altrove, rafficati specie sui crinali e agli sbocchi delle valli

Mare: mosso a Ponente, poco mosso stirato sul Centro-Levante; fino a molto mosso al largo per onda viva da nord

Segnalazioni Protezione Civile: venti settentrionali fino a burrasca

Temperature: stazionarie o in lieve calo le minime; massime stazionarie o in ulteriore locale aumento specie a Levante per effetto favonico; ampia escursione termica nelle valli interne poco ventilate

Umidità: su valori bassi.

Venerdì 27 dicembre

Cielo e fenomeni: Persistono condizioni anticicloniche sull’Europa centro-occidentale associate a cielo sereno su tutta la regione. Possibili lievi velature in transito tra la sera e la notte

Venti: deboli o moderati settentrionali con rinforzi su Centro-Ponente fino al mattino; tendenza a generale attenuazione nel pomeriggio fino a deboli variabili o a regime di brezza sulla costa

Mare: poco mosso, localmente mosso sui capi di Ponente al mattino in progressivo calo

Segnalazioni Protezione Civile: vento forte settentrionale

Temperature: in aumento nei valori minimi per effetto della ventilazione, stazionarie o in ulteriore lieve aumento le massime

Umidità: su valori medio-bassi

Sabato 28 dicembre

Il fine settimana inizierà sotto lo stesso segno di stabilità atmosferica. Venti moderati, mare poco mosso per tutta la giornata. Le temperature saranno stazionarie o in live aumento.

Domenica 29 dicembre

La giornata di domenica Sarà soleggiata con lievi addensamenti di nubi. Le temperature in leggera diminuzione.

La tendenza del meteo per lunedì 30 dicembre sarà di tempo soleggiato con temperature in diminuzione. Per martedì 31 dicembre, Capodanno sono previsti addensamenti di nubi basse.

