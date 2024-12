Intesa Sanpaolo devolve doni natalizi anche al Gaslini

Il sostegno al progetto di pendolarismo sanitario

In occasione delle festività natalizie, Intesa Sanpaolo ha scelto di trasformare gli omaggi natalizi in un gesto di solidarietà, devolvendo il loro equivalente economico a quattro importanti organizzazioni del Terzo Settore. Tra i beneficiari figura la Fondazione Gaslini di Genova, un punto di riferimento per la sanità pediatrica in Italia.

Sostegno alle famiglie con il progetto di pendolarismo sanitario

Il contributo destinato alla Fondazione Gaslini sarà utilizzato per supportare il progetto di pendolarismo sanitario, pensato per aiutare le famiglie dei bambini non residenti a Genova che affrontano spostamenti complessi per accedere alle cure. Questa iniziativa mira a ridurre le difficoltà logistiche ed economiche di chi deve affrontare viaggi per la salute dei propri figli.

Un programma sociale di grande impatto

L’iniziativa fa parte di un più ampio programma sociale di Intesa Sanpaolo, che prevede un investimento di 1,5 miliardi di euro entro il 2027 per combattere le disuguaglianze. La scelta di destinare i doni natalizi a cause solidali dimostra l’impegno concreto della banca nel supporto alle persone in difficoltà, in particolare ai bambini e alle loro famiglie.

Gli altri beneficiari dell’iniziativa

Oltre alla Fondazione Gaslini, altre tre organizzazioni hanno ricevuto il contributo:

VIDAS , con il suo hospice pediatrico “Casa Sollievo” a Milano, dedicato ai bambini malati terminali.

, con il suo hospice pediatrico “Casa Sollievo” a Milano, dedicato ai bambini malati terminali. Dynamo Camp di Limestre (Pistoia), che offre attività ricreative a bambini e ragazzi con patologie croniche e gravi.

di Limestre (Pistoia), che offre attività ricreative a bambini e ragazzi con patologie croniche e gravi. Centro Sportivo Italiano (CSI), promotore di attività sportive per bambini con disabilità in tutta Italia.

Un messaggio di solidarietà dal CEO Carlo Messina

Carlo Messina, consigliere delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato:

“Questa iniziativa è dedicata ai bambini che affrontano gravi difficoltà fin dalla nascita e alle loro famiglie. In un periodo di festa, vogliamo offrire un segno di sollievo e vicinanza. Intesa Sanpaolo ha sempre a cuore le persone con disabilità e malate, impegnandosi in progetti di sostegno sia per i dipendenti sia per la collettività”.

