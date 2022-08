Meteo | Le previsioni di Arpal nel weekend in Liguria

Ecco le previsioni meteo elaborate da Arpal Liguria per quanto riguarda il week end fino a domenica 14 agosto (la tendenza fino al 16 agosto).

Oggi, venerdì 12 agosto 2022

PREVISIONE: Alternanza di schiarite e nubi irregolari con possibili locali temporali specie su Centro-Ponente. In serata aumento dell’instabilità per l’avvicinarsi di una goccia fredda in quota, possibili rovesci o temporali sparsi in spostamento verso il mare

TEMPERATURE: in calo

VENTI: deboli/moderati da ESE in calo; possibili colpi di vento da N in tarda sera

MARE: poco mosso a Levante, tra poco mosso e mosso a Ponente

UMIDITA’: su valori medi

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: bassa probabilità di temporali forti

Domani sabato 13 agosto 2022

PREVISIONE: Dopo la fase instabile notturna ampie schiarite già dal mattino per la rimonta di un promontorio anticiclonico, residui addensamenti sui versanti padani. Nelle ore più calde formazione di nubi cumuliformi sui rilievi, in serata velature da Ponente

TEMPERATURE: in calo le minime, in aumento le massime specie sulla costa

VENTI: moderati da N-NE con locali rinforzi nelle prime ore in calo, poi brezze

MARE: poco mosso a Levante, mosso a Ponente in calo dal pomeriggio

UMIDITA’: su valori medio-bassi

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: bassa probabilità di temporali forti

Dopodomani, domenica 14 agosto 2022

PREVISIONE: Progressivo cedimento dell’anticiclone per l’avvicinarsi di una perturbazione, associato a passaggi di nubi medio-alte a tratti estese e consistenti. In serata ulteriore aumento della nuvolosità sul Centro-Ponente con possibili locali rovesci

TEMPERATURE: in lieve calo, specie le massime sulle costa

VENTI: deboli o moderati meridionali con rinforzi sui rilievi al pomeriggio

MARE: poco mosso, localmente mosso dal pomeriggio su Centro-Ponente

UMIDITA’: su valori medio-alti

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: nessuna

Tendenza (Previsioni meteo Arpal)

Lunedì (Ferragosto) 15/08/2022

PREVISIONE: Variabile con possibili rovesci/temporali

Temperature: in diminuzione

INTENSITÀ VENTI: moderai o forti

Martedì 16/08/2022

PREVISIONE: Nuvolosità variabile

Temperature: in aumento

INTENSITÀ VENTI: moderai o forti

