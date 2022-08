Sestri Levante, speciale visita guidata mercoledì 17 agosto

Dopo il successo del primo appuntamento, organizzato a luglio, mercoledì 17 agosto alle ore 21, nell’ambito dei “Mercoledì del MuSel” il Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite il MuSel – Museo Archeologico e della Città e il Sistema Bibliotecario Urbano ripropongono la speciale visita guidata dedicata al tema delle tradizioni liguri e della vita del borgo di Sestri Levante, intitolata “Nel nome di Santa Caterina con i Cristezzanti”. In questa occasione oltre alla visita alla chiesa di San Pietro in Vincoli e ai ruderi dell’Oratorio di Santa Caterina, in collaborazione con la Confraternita di Santa Caterina d’Alessandria, ci sarà la partecipazione dei “Cristezzanti”, ovvero dei “portatori di Cristo” che tanto caratterizzano le processioni del nostro territorio e che mostreranno i loro “trucchi” e le loro tecniche con i grandiosi e sorprendenti Crocifissi processionali. Si tratterà di un appuntamento unico nel suo genere, che viene proposto quest’anno per la prima volta: i partecipanti potranno confrontarsi con i “portatori di Cristo” e farsi svelare curiosità e dettagli e intanto potranno assistere alle prove di equilibrio con i loro pesantissimi Crocifissi. Per partecipare alla visita guidata occorrerà prenotarsi entro le ore 13 del 17 agosto presso l’ufficio IAT/Biglietteria del Museo, tel. 0185 478530 oppure email iat@mediaterraneo.it (costo promozionale 3 euro a persona).