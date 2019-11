Meteo | La situazione in Liguria pioggia in città, neve nell’entroterra

Liguria ancora colpita dal maltempo con pioggia, neve nell’entroterra, vento e mareggiate.

Fino alle ore 15 il centro della regione e l’entroterra tra le province di Genova e Savona sono interessate da un’allerta arancione, mentre il resto della regione resterà in allerta gialla per pioggia.

Diversi i comuni che manterranno le scuole chiuse, mentre a Genova le scuole rimangono aperte.

Sopraelevata vietata a motocicli, telonati e furgonati. Chiusi anche parchi e cimiteri a causa dell’avviso di venti di burrasca.

Sono già diversi gli interventi dei vigili del fuoco o di Anas sulle strade provinciali.

Tra Genova e Arenzano chiusa l’Aurelia all’altezza della galleria Pizzo. Imbiancate dalla neve le località dell’entoterra sopra gli 800 metri tra Genova e Savona.

Alla Spezia chiusa per ragioni di sicurezza la strada della Ripa.

A Roccavignale la frazione Camponuovo è isolata per la caduta di un grosso albero sulla strada, che ha danneggiato anche la linea telefonica.

Sulla Ss 432 Bocca di Magra è provvisoriamente chiuso il tratto dal km 6,900 al km 7,000 nei pressi di Ameglia, in provincia della Spezia, a causa di pietre piombate sul piano viabile.

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Situazione treni.

Linea Pisa – La Spezia: traffico rallentato dalle ore 7:07 per un guasto alla linea.

Il traffico è rallentato, in direzione La Spezia, per un guasto alla linea tra Sarzana e Massa zona Industriale. Maggior tempo di percorrenza fino a 15 minuti per i treni in viaggio. Treni direttamente coinvolti:

IC 662 Livorno Centrale (6:25) – Milano Centrale (10:55); ICN 35572/35997/35998 Siracusa (13:35) – Milano Centrale (11:50); R 2116 Livorno Centrale (5:52) – Milano Centrale (10:20); R 11705/11842 Firenze Santa Maria Novella (6:08) – La Spezia Centrale (8:51), R 11840 Pisa Centrale (7:02) – La Spezia Centrale (8:26).

A Genova voltino ferroviario di in via San Quirico e via Budulli e ponte Barbieri è stato chiuso, per l’ennesima volta, a causa di un allagamento.

Situazione neve.

E’ presente la neve sopra gli 800 metri: a Settepani (SV) da ieri sono caduti 47 cm, per un’altezza complessiva di 88 cm; a Urbe Vara Superiore 24 cm; a Verdeggia 14 cm.

Neve in quota anche in Val d’Aveto e immediatamente al di là del confine piemontese. Circa 10 centimetri di neve sono caduti alle Capanne di Marcarolo e mezzo metro a Limone, dove il manto bianco ha raggiunto il metro di neve.

I livelli idrometrici nei corsi d’acqua monitorati sono nella norma.

La situazione aggiornata sulle autostrade: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do