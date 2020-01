Meteo, confermato l’Avviso per vento in Liguria a Ponente e Levante

Arpal ha confermato per oggi, lunedì 20 gennaio, l’Avviso meteo per ‘vento’, per le zone di Ponente(A) e Levante (C) della regione.

Dalla mezzanotte le raffiche più forti hanno interessato il Lago di Giacopiane, nell’entroterra del Levante genovese, dove si sono toccati i 154.4 km/h, Fontana Fresca, sopra Sori (Genova) con 117.4 km/h.

Altre raffiche significative: Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) con 97.2 km/h, Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto, Genova) con 94 km/h, Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) con 87.5, Marina di Loano (Savona) con 85.3.

Ecco nei dettagli le previsioni.

Oggi, lunedì 20 gennaio 2020. Venti da Nord-Est: su AC di burrasca (60-70km/h) con rinforzi e raffiche oltre i 100km/h in particolare sui crinali e sui capi esposti, sulle restanti zone 50-60km/h con rinforzi e raffiche 80-90km/h; lenta attenuazione dei venti dalle ore centrali su BCDE. Mare molto mosso, localmente agitato anche sottocosta su A; in serata nelle zone interne possibili locali condizioni di disagio per freddo.

Domani, martedì 21 gennaio 2020.In mattinata venti da settentrione 60- 70km/h su A, 50-60km/h su BCDE con locali rinforzi e raffiche fino a 100km/h sui crinali di tutte le zone; attenuazione dei venti dalle ore centrali fino a moderati o localmente forti la sera. Mare molto mosso o localmente agitato anche sottocosta fino alle prime ore del mattino. Locali condizioni di disagio per freddo nella notte nell’entroterra.

Dopodomani, mercoledì 22 gennaio 2020. Venti orientali localmente forti 40- 50km/h sui capi di A.