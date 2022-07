Mercato Spezia, Serpe primo colpo per mister Gotti

Laurens Serpe è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio.

Il giovane difensore nativo di Fivizzano (MS) arriva a titolo definitivo dal Genoa CFC e ha sottoscritto con la società di via Melara un contratto fino al 30 giugno 2026.

Classe 2001, cresciuto nel settore giovanile del Genoa, Serpe ha esordito tra i professionisti proprio con la casacca rossoblù, subentrando nella ripresa a Biraschi nel match d’esordio della Serie A 2021-2022 contro l’Inter, prima di passare in prestito al Crotone nello scorso mercato invernale.

Fisico imponente (193 cm), grande forza fisica e un’ottima capacità nelle letture difensive, caratteristiche che lo hanno portato a indossare la casacca azzurra delle selezioni Under 17, Under 18, Under 19 e Under 20.