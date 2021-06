Mercato Spezia, Italiano è nel mirino della Fiorentina

Di nuovo in bilico il futuro di Italiano: è uno degli ultimi nomi usciti in ottica Fiorentina per il post Gattuso.

La condizione che impone il club ligure per privarsi del proprio tecnico è legata alla clausola presente sul contratto. Ma da quello che filtra la Fiorentina non sarebbe al momento intenzionata a pagare la cifra prestabilita. Se però ci dovesse essere comunque un’accelerata importante dei viola per arrivare ad Italiano, una strada percorribile potrebbe essere quella di una contropartita. Saponara, per esempio, arrivato ad un anno di scadenza col club viola potrebbe essere di fatto regalato allo Spezia in cambio appunto dell’eliminazione della penale sul tecnico. Il club bianconero è però sicuro che Italiano sarà l’allenatore dello Spezia per la prossima stagione (visto il rinnovo delle scorse settimane), ma in un mercato del genere ai dire mai