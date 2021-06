Euro 2020, Chiesa: Siamo un gruppo maturo

Federico Chiesa, attaccante della Juve, parla anche a nome degli altri azzurri nel giorno dell’addio dell’ex giocatore e presidente bianconero.

Lo fa da Coverciano dove spera di diventare anche lui protagonista con l’Italia nell’Europeo. La Nazionale è a punteggio pieno e comincia a spaventare le favorite. «Siamo qui per arrivare in fondo. E per un grande sogno. Ma per riuscirci dovremo affrontare le migliori. Siamo pronti. Possiamo giocarcela alla pari con tutte, il gioco è bellissimo, non serve paura di queste Nazionali, anzi siamo curiosi di incontrare per vedere a che livello siamo».