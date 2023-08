Mercato Samp, un’altro ex Genoa nel mirino: Mattia Destro

Continua la ricerca della Samp per una punta che possa garantire gol ed esperienza al reparto di mister Pirlo.

La Sampdoria a pochissimi giorni dalla fine del calciomercato sta lavorando per trovare un ultimo profilo mancante. Pirlo vuole una punta per completare il reparto offensivo e la rosa e la società sta lavorando duramente per accontentarlo. Oltre a Forte, di cui abbiamo già parlato, un altro profilo viene seguito. È quello di Mattia Destro, attaccante svincolato reduce da una stagione al di sotto delle aspettative con l’Empoli. Il calciatore rimane un’opzione concreta e si lavorerà per il colpo last minute.