Mercato Samp, ufficiale Praet al Leicester

La Samp comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Leicester City Football Club i diritti alle prestazioni sportive di Dennis Praet.

Al centrocampista belga – 106 presenze e 4 gol nella sua esperienza da blucerchiato – va un sincero ringraziamento per l’impegno dimostrato in queste tre stagioni e il più grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera da parte del presidente Massimo Ferrero e di tutta la società.

Il club inglese infatti avrebbe offerto quasi 25 milioni di euro più tre di bonus per arrivare a coprire l’intera clausola rescissoria legata alla sua cessione. Intesa quadriennale con uno stipendio annuo di oltre due milioni