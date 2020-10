Mercato Samp: ufficiale Keita Balde, saluta invece Capezzi

La Samp comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’A.S. Monaco F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Keita Balde (nato a Arbúcies, Spagna, l’8 marzo 1995). L’attaccante ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2025.

In uscita la società blucerchiata aver ceduto a titolo definitivo all’U.S. Salernitana i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Capezzi.

Per quanto riguarda le trattative ancora in essere il diesse della Samp Osti è al lavoro per impreziosire ulteriormente la rosa. Molto vicino al divorzio Ramirez per la trequarti d’attacco è Adrien Silva del Leicester ad essere in pole position.