Mercato Samp, stop nella trattativa per Meitè

Brusco stop per il mercato della Samp che trova in Inghilterra uno stop in una trattativa per un rinforzo importante nel reparto difensivo.

Non sarà a tinte blucerchiate, il futuro di Yakou Meité. La Sampdoria, complicatesi le piste per arrivare a Verdi e Berardi, aveva messo nel mirino la stellina del Reading per regalare un rinforzo sugli esterni al nuovo tecnico Eusebio Di Francesco: secondo quanto riportato dalla stampa inglese, però, il club inglese è pronto ad alzare il muro attorno al classe ’96, non essendo intenzionato a cederlo in questa sessione di mercato

Ora gli uomini di Corte Lambruschini devono inventarsi un nuovo nome su cui puntare l’attenzione.