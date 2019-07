A Nervi sabato c’è Neri Marcorè in Una specie di sorriso, omaggio a De Andrè

Un tris veramente di “campioni”, per dirla in gergo sportivo

Sabato 13 luglio alle ore 21 al Festival internazionale di Nervi saranno di scena in simultanea, in un grande tributo a Fabrizio De André, l’artista Neri Marcorè, nelle vesti di cantante e chitarrista, accompagnato dal Gnu Quartet e dall’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal Maestro Carlo Moreno Volpini.

Sarà interessante assistere alla collaborazione tra tre big nel proprio settore, per una sera impegnati ad approfondire il repertorio di Fabrizio De Andrè.

I Gnu Quartet non hanno bisogno di presentazioni; genovesi, il gruppo è formato da Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino, Raffaele Rebaudengo alla viola e Stefano Cabrera al violoncello. Per l’occasione, sul palco sabato 13 luglio ci saranno anche Flavia Barbacetto e Angelica Dettori alle voci, Simone Talone alle percussioni e Domenico Mariolorenzi alla chitarra. Ma l’eccezionalità della data a Nervi è data dalla partecipazione dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, che dopo avere impreziosito i concerti di Carmen Consoli e de Il Volo schiera qui ben cinquanta elementi.

Nel concerto di Marcorè, ritroveremo il Fabrizio De Andrè meno conosciuto, ma con brani amatissimi da tutti: da “Rimini” a “Dolcenera”, da “Creuza de Ma” a “Fiume Sand Creek”; e sarà interessante vedere come l’artista canterà nel difficile dialetto genovese.

Un repertorio meraviglioso, proposto con una nuova veste, grazie agli originali arrangiamenti di Stefano Cabrera degli GnuQuartet, che ha curato anche l’orchestrazione del concerto.

“Come una specie di sorriso” trascinerà il pubblico in un emozionante viaggio musicale attraverso i versi immortali del grande Faber, visti sotto una luce per certi versi nuova.

Ricordiamo che i biglietti per tutti gli spettacoli del Festival di Nervi sono in vendita sul circuito on-line di Ticketone, nei punti vendita Ticketone, nel circuito Vivaticket e HappyTicket e nelle Biglietterie del Teatro Nazionale di Genova – Teatro della Corte piazza Borgo Pila 42 (Corte Lambruschini) e Teatro Gustavo Modena (piazza Modena 3, Genova Sampierdarena). Tutti i giorni degli spettacoli dalle 18 in poi – salvo esaurimento posti – sarà possibile acquistare direttamente nelle biglietteria nei Parchi.

Un’altra serata da non perdere per i genovesi e per i turisti che in questo periodo sono in vacanza in Riviera.

Franco Ricciardi