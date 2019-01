Mercato Samp, se va Defrel pronto Destro

La Samp, nonostante un buon inizio di campionato, potrebbe aver necessità di alcune operazioni, specialmente nel reparto offensivo.

Dando per scontata la conferma e permanenza di Quagliarella qualche voce comincia ad addensarsi su Defrel, autore di una prima parte di stagione tra luci ed ombre, ma con parecchi estimatori. Quello più acceso è il Fulham di Claudio Ranieri che vorrebbe il Franco algerino a Londra.

Per far fronte a questa partenza la società di Corte Lambruschini avrebbe pensato all’ex Genoa Destro, che potrebbe rilanciarsi in una piazza prestigiosa dove partirebbe titolare e avrebbe la tranquillità per esprimersi al meglio come ai tempi di Siena.

