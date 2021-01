Mercato Samp, Ramirez fino a Giugno: poi va al Verona

Mercato frizzante anche in casa Samp con alcuni giocatori ancora in attesa di capire il loro prossimo futuro.

Tra i giocatori in attesa di capire il proprio futuro c’è anche Gaston Ramirez. Il trequartista non ha ancora trovato l’accordo con Corte Lambruschini per il rinnovo e con ogni probabilità lascerà la Sampdoria a parametro zero. Molte società hanno già manifestato interesse per l’uruguaiano e, come riporta tuttomercatoweb.com, l’Hellas Verona vorrebbe muovere i primi passi per assicurarsi il giocatore a giugno.

Dunque per Ranieri una freccia in più per poter avere alternative diverse e collaudate in attacco insieme a Quagliarella, Balde e Gabbiadini tra gli altri.