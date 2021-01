Mercato Genoa, Scamacca sempre sul piede di partenza

E’ sempre in circolo il nome di Gianluca Scamacca tra le probabili uscite del Grifone che attende di capire il futuro del proprio attaccante.

La Juve stringe i tempi per Scamacca. Paratici dà l’assalto finale all’attaccante del Sassuolo, ora in prestito al Genoa (che conta di sostituirlo con Lammers dell’Atalanta): anche ieri ci sono stati numerosi contatti, Carnevali tiene duro. Il calciatore e il suo agente sono in pressing per chiudere l’affare. I campioni d’Italia offrono 22 milioni di euro con un diritto di riscatto, mentre il Sassuolo vuole un obbligo di riscatto.

In subordine c’è anche l’offerta del Parma, arrivato a proporre 15 milioni di euro.