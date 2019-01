Mercato Samp, qualche rumors ma Tonelli resta

La Samp continua ad essere attendista in questa prima fase di mercato dove non ci sono ancora stati movimenti ma solo qualche abboccamento.

Non ci saranno grosse novità anche se giorni fa è uscita l’indiscrezione secondo cui la Samp potrebbe rinunciare a Tonelli per via dell’elevato costo dell’ingaggio.

Nessuna conferma è arrivata da Corte Lambruschini che difficilmente si priverà del proprio centrale e cardine della difesa di Giampaolo. Complice qualche giornata storta di Andersen e la giovane età di Ferrari non sembra che Ferrero e Osti possano pensare di privarsi di un pilastro della rosa in questo momento delicato della stagione. Per giugno poi si vedrà.

