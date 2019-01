Ieri sera i vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti in via al Santuario della Guardia per incendio camion.

Il mezzo, parcheggiato, ha preso fuoco per cause in via di accertamento ed è andato distrutto.

La polizia e la polizia locale hanno avviato le indagini del caso.

Non si registrano feriti.