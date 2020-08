Mercato Samp, problemi per la cessione di Murillo al Celta

Era stato uno dei colpi di mercato della scorsa stagione, un difensore di caratura mondiale che Murillo non ha confermato in salsa blucerchiata.

La cessione al Barcellona prima e poi al Celta Vigo per rilanciare. Problemi adesso per la cessione di Jeison Murillo: il Celta Vigo chiede uno sconto alla Sampdoria sui 14 milioni di euro pattuiti per il riscatto, ma il club genovese non può concedere una grande riduzione: per Murillo deve dare 12 milioni al Valencia.

Una cifra importante che rappresenta un tesoretto per la prossima sessione di mercato della Samp che deve rinforzare i propri reparti in vista della prossima stagione.