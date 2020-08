Mercato Genoa, Bulka per il dopo Perin

Gli uomini mercato rossoblù stanno cercando un erede nel caso probabile che Perin lasci il Grifone.

E’ sempre più Marcin Bulka l’erede designato di Mattia Perin per la porta del Genoa.

L’idea che l’attuale terzo portiere del Paris Saint-Germain possa diventare il prossimo titolare dei pali rossoblù prende sempre più quota, soprattutto nel caso in cui il Grifone non riesca ad ottenere dalla Juventus il nuovo prestito dell’Airone di Latina. Ma oltre al volere di Madama, per sapere qualcosa di definitivo bisognerà attendere la conclusione dell’avventura europea dei francesi, impegnati nelle Final Eight di Champions League. Soltanto allora i parigini si siederanno ad un tavolo per discutere del futuro del 20enne polacco