Mercato Samp, preso l’ex Genoa Bertolacci

Colpo di mercato della Samp che rinforza il proprio centrocampo con un nome importante tra gli svincolati.

Ed è un nome che infiamma la platea genovese in generale. Andrea Bertolacci, ex del Genoa per due periodi, torna sotto la Lanterna ma sponda Sampdoria questa volta.

L’accordo è totale fra le parti, è già stata effettuata una prima parte di visite mediche e tutto procede per il meglio, poi fra sabato e lunedì arriverà nel capoluogo ligure per tutti i dettagli del caso. Come detto, ingaggio per una stagione con la decisione di valutarsi e mettersi in gioco in vista di un possibile prolungamento, in seguito.