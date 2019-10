Verona-Samp, Di Francesco perde Linetty

Conclusa la rifinitura sul campo 1 del “Mugnaini”, Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei convocati per l’anticipo di OGGI, sabato, in casa dell’Hellas Verona. Sono tre gli indisponibili per la sfida del “Bentegodi”: Karol Linetty, Gonzalo Maroni e Morten Thorsby, impegnati individualmente a Bogliasco. A seguire l’elenco dei 23 blucerchiati chiamati ad affrontare i gialloblù.

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru, Regini.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Léris, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, Caprari, Gabbiadini, Quagliarella, Ramírez, Rigoni.

Una partita assolutamente da non sbagliare per migliorare classifica e lavare la panchina del mister blucerchiato in bilico.