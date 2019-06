Mercato Samp, preso Depaoli: Finalmente qui

Scusate il ritardo. Sei mesi dopo il colpo di fulmine non andato a buon fine ecco il ritorno di fiamma, quello decisivo.

Quello che ha portato Fabio Depaoli ad essere ufficialmente un calciatore della Sampdoria. «Finalmente sono arrivato – sorride il terzino destro ex ChievoVerona -, mi era dispiaciuto non approdare a gennaio ma adesso sono contento ed emozionato di essere qui. Posso dire solo grazie a chi mi ha dato tutta questa fiducia».

Sensazioni. «Audero mi ha parlato benissimo di società e staff – aggiunge il classe ’97 -, ma non avevo bisogno di essere convinto. Alla Samp mi aspetto di crescere come uomo e come calciatore e di migliorare sul campo anche grazie a mister Di Francesco. Obiettivi? Marassi mi ha sempre dato bellissime sensazioni: spero di arrivare più in alto possibile».