Scherma, Navarra di bronzo agli europei in Germania

Mara Navarria (Club Scherma Rapallo, in forza al Centro Sportivo dell’Esercito) ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova di spada femminile a squadre ai Campionati Europei che si sono conclusi ieri a Düsseldorf (Germania).

La squadra azzurra, composta, oltre che da Mara, da Alice Clerici, Rossella Fiamingo e Federica Isola, ha superato la Francia per 45-38 nella finale per il terzo posto dopo aver superato Israele ed Estonia con lo stesso punteggio di 45-29 prima di essere sconfitta in semifinale dalla Russia per una sola stoccata (35-36) .

In precedenza Mara Navarria aveva chiuso al nono posto la prova individuale, sconfitta nei sedicesimi di finale dall’altra azzurra Alberta Santuccio, dopo aver superato nei turni precedenti la finlandese Kock e la spagnola Fernandez Calleja.