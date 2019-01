Mercato Samp: pochi movimenti e qualche uscita

L’ottimo campionato fin qui disputato dalla Samp potrebbe portare gli uomini mercato di Corte Lambruschini a non essere protagonisti nella sessione invernale di calciomercato.

Ritoccare ingranaggi in una macchina che sta girando a mille potrebbe provocare degli ingolfamenti deleteri e Giampaolo potrebbe preferire continuare a lavorare con questa rosa.

Anzi l’ottimo campionato potrebbe far accendere sirene sui giocatori blucerchiati. La Lazio ad esempio sarebbe sulle tracce di Jacopo Sala come terzino. Qualche operazione in uscita la dirigenza potrebbe anche avallarla per rendere più snella la rosa e permettere a chi ha giocato poco di poter trovare spazio in altre squadre e non perdere continuità.

