Mercato Samp, piace il francese Sy dell’Amiens

Sanasi Sy, terzino sinistro di 21 anni che la Samp sta seguendo con attenzione nell’Amiens.

Terzino sinistro, francese, ha giocato 7 partite quest’anno in Ligue 2. Il giocatore è seguito dalla Sampdoria, che cerca un’alternativa ad Augello in fascia.

Nato a Parigi il 4 dicembre 1999, Sy ha giocato quest’anno sette partite nel secondo campionato francese, rimediando due ammonizioni e brillando soprattutto in fase difensiva. Alto un metro e 74 centimetri, dopo la trafila nelle giovanili e nella squadra B dell’Amiens ha vissuto l’esordio in Ligue 1 il 27 gennaio 2019 in una sconfitta interna per 1-0 contro il Lione. Di lì la carriera del laterale sinistro è passata per un prestito di sei mesi in Belgio al Tubize (9 presenze), prima di tornare nel club francese dalla porta principale.