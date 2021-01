Genoa, Onguene arrivato a Genova: Sono molto emozionato

Onguene è il secondo arrivo in questa sessione invernale in casa Genoa. Il difensore ex Salisburgo è sbarcato oggi in città.

Sceglie la maglia numero 25, centrale difensivo roccioso con una discreta esperienza internazionale.

Dopo le visite mediche al Porto Antico, il difensore franco-camerunese ha firmato l’accordo col Genoa e potrà iniziare ad allenarsi con i nuovi compagni.

Classe 1997, Onguene arriva in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni dal Red Bull Salisburgo.

“Sono molto contento e molto emozionato di essere arrivato qui al Genoa che é un club storico in Italia, sono molto ansioso di cominciare questa esperienza. Adesso vado a fare le visita mediche, spero che tutto vado bene e poi faro il primo allenamento. Perché il Genoa? Perché sapevo della storia di questo club. Un saluto ai tifosi e ci vediamo sul campo”, le prime parole di Onguene rilasciate a Sky Sport2.

Un nuovo gigante per Ballardini.

