Mercato Samp, occhi su Lapadula: Torregrossa nella trattativa

Possibile scambio importante per la Samp che vuole impreziosire il proprio reparto offensivo.

Benevento e Sampdoria pensano allo scambio Lapadula-Torregrossa

In Serie B si prepara un clamoroso scambio: in ballo ci sono Gianluca Lapadula del Benevento ed Ernesto Torregrossa della Sampdoria. I due potrebbe invertire le proprie squadre, con uno scambio di prestiti. Lapadula, che si sta confermando un bomber di prima fascia anche in questa stagione, tornerebbe così a giocare in Serie A, mentre Torregrossa potrebbe rilanciarsi in Serie B.

Sull’attaccante in uscita dalla Samp c’è comunque l’interesse anche di altre importanti squadre cadette, ma intanto si pensa a questo clamoroso scambio tra bomber.