Mercato Samp, importanti movimenti in uscita

La Samp in questo momento è impegnata soprattutto a concludere alcune importanti cessioni che permettano di tirare su un importante tesoretto con cui finanziare, almeno parzialmente, la campagna di rafforzamento richiesta da mister Ranieri.

A garantire tale cifra saranno Omar Colley (piace in Premier League), Karol Linetty (in stand by col Torino), Jeison Murillo (è ancora valido il riscatto in favore del Celta Vigo), Valerio Verre (resterà all’Hellas Verona) e Gianluca Caprari (per il quale si sta muovendo il Genoa).

Dopo queste operazioni la dirigenza potrà dunque concentrarsi invece sul mercato in entrata che deve ancora entrare nel vivo.