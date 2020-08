Spezia-Frosinone, Italiano: Ancora un ultimo sforzo

Il tecnico Italiano suona la carica in vista dell’appuntamento storico del Picco che potrebbe dire Serie A per lo Spezia.

“Stiamo per affrontare una finale di ritorno che ci vede in vantaggio per quanto riguarda il risultato, però sappiamo che saranno 95 minuti di fuoco dove il nostro avversario cercherà in tutti i modi di ribaltare le sorti. Daremo filo da torcere, cercando di mettere da parte ansia e timori, di essere sempre il solito Spezia, che è arrivato questo punto dopo una stagione straordinaria”.

“I ragazzi sanno bene che sono partite che si giocano in 180 minuti. Il primo round è andato a nostro favore, tutto qua. Contenti del primo risultato positivo, però ci vuole ancora una prestazione ad altissimo livello. Il vantaggio ce lo teniamo stretti”